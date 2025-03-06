Росіяни вп'яте за два тижні атакували енергетику в Одеській області

Російська армія знову вдарила по енергетичному об'єкту в Одеській області. Це п'ята атака на енергетику регіону за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Росія продовжує енергетичний терор Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що енергетики працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити. Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня росіяни знову масовано атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.

За даними Одеської ОВА, ворожі дрони уразили енергетичний об'єкт, пошкоджено також будинки, СТО та автомобілі.