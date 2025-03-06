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Россияне пятый раз за две недели атаковали энергетику в Одесской области

Одесская область, Четверг 06 марта 2025 10:40
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Россияне пятый раз за две недели атаковали энергетику в Одесской области Фото: РФ снова атаковала энергообъект в Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия снова ударила по энергетическому объекту в Одесской области. Это пятая атака на энергетику региона за последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Россия продолжает энергетический террор Одесской области. В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что энергетики работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно сделать. Повреждения сложные, на их устранение требуется время.

Напомним, в ночь на 6 марта россияне снова массированно атаковали Одесскую область. В результате обстрелов ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

По данным Одесской ОВА, вражеские дроны поразили энергетический объект, повреждены также дома, СТО и автомобили.

Ночная атака РФ

Этой ночью Россия выпустила по Украине 112 дронов и две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Силы ПВО уничтожили 68 дронов, еще 43 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Как известно, поздно вечером 5 марта оккупанты нанесли удар баллистикой по гостинице в Кривом Роге. Из-за атаки погибли четыре человека, еще более 30 человек получили ранения.

В момент обстрела в отеле находились волонтеры гуманитарной организации, среди них украинцы, граждане США и Великобритании.

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