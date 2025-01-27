Росіяни вночі запустили більше сотні дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 27 січня російські окупанти запустили проти України більше сотні дронів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 57 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію й керовані авіаційні бомби. Цієї ночі через атаку дронів повітряну тривогу було оголошено й у Києві. Зокрема було відомо про роботу протиповітряної оборони.

Через нічну атаку на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

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