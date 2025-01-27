Росіяни вночі запустили більше сотні дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 27 січня російські окупанти запустили проти України більше сотні дронів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 57 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом ворог запустив 104 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямків російських міст Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Чауда.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська (ЗРК);
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено:
- збиття 57 дронів у межах Київської, Миколаївської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської та низки інших областей;
- 39 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
"Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки", - пишуть Повітряні сили.
Обстріли України
Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію й керовані авіаційні бомби. Цієї ночі через атаку дронів повітряну тривогу було оголошено й у Києві. Зокрема було відомо про роботу протиповітряної оборони.
Через нічну атаку на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.
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