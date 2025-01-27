Россияне ночью запустили более сотни дронов: как отработала ПВО
В ночь на 27 января российские оккупанты запустили против Украины более сотни дронов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 57 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В целом враг запустил 104 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного Чауда.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска (ЗРК);
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено:
- сбитие 57 дронов в пределах Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Ивано-Франковской и ряда других областей;
- 39 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.
"В результате атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки", - пишут Воздушные силы.
Обстрелы Украины
Почти каждую ночь российские террористы прибегают к обстрелам Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет беспилотники, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Этой ночью из-за атаки дронов воздушная тревога была объявлена и в Киеве. В частности было известно о работе противовоздушной обороны.
Из-за ночной атаки на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях.
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