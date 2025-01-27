Россияне ночью запустили более сотни дронов: как отработала ПВО

В ночь на 27 января российские оккупанты запустили против Украины более сотни дронов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 57 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В результате атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки", - пишут Воздушные силы.

В целом враг запустил 104 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного Чауда.

Обстрелы Украины

Почти каждую ночь российские террористы прибегают к обстрелам Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет беспилотники, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Этой ночью из-за атаки дронов воздушная тревога была объявлена и в Киеве. В частности было известно о работе противовоздушной обороны.

Из-за ночной атаки на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.