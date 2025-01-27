На Прикарпатті РФ атакувала критичну інфраструктуру, сталось загоряння

Російська армія в ніч на понеділок, 27 січня, атакувала територію України ударними дронами. Вибухи лунали і в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук та міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа у Facebook.

Як розповіла Онищук, цієї ночі серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю росіян стали об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила.

Однак в одному з місць удару зафіксовано загоряння, там працюють відповідні служби.

"Дякуємо силам ППО за захист. І усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих атак. Вкотре звертаюсь до мешканців краю не нехтувати сигналами "повітряної тривоги" і подбати про власну безпеку", - написала вона.

Водночас Марцінків уточнив, що росіяни били як по Івано-франківській області, так і по самому місці.

"Насамперед дякую нашій ППО, хлопцям і дівчатам, які боронять нас. Слава Богу все обійшлося. Ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна", - розповів він.

Обстріли України

Минулого вечора російська армія знову запустила по території України ударні дрони з різних напрямків. Зокрема, уночі, через атаку дронів повітряну тривогу було оголошено у Києві, тоді ж повідомлялось про роботу ППО у столиці.

Повітряна тривога оголошувалась у Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.