Росіяни вночі вдарили по залізниці на Чернігівщині: скасовано низку рейсів

У компанії повідомили, що приміське та регіональне сполучення в Чернігівській та Сумській областях зазнає тимчасових змін: сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом та Бахмачем.

Через знеструмлення затримувалися поїзди №66 Київ - Суми та №114 Ужгород - Харків. Обидва вже фактично надолужили відставання.

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ у Харківській області й надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд там забезпечують автобуси.

А у Запорізькій області діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.