Головна » Життя » Суспільство

"Укрзалізниця" терміново скасовує два поїзди на 8 лютого

Україна, Неділя 08 лютого 2026 07:30
"Укрзалізниця" терміново скасовує два поїзди на 8 лютого Фото: "Укрзалізниця" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У зв'язку з бойовими діями в деяких регіонах України залізничний рух буде тимчасово змінено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Повідомляється, що через вплив воєнних дій, тимчасово призупиняється курсування низки приміських поїздів. Це рішення ухвалено з метою забезпечення безпеки пасажирів і запобігання аварійним ситуаціям на залізничній інфраструктурі, яка наражається на ризик в умовах загострення ситуації в зоні конфлікту.

При цьому, уточнюється, що йдеться конкретно про неділю, 8 лютого. Про подальші зміни в графіку буде повідомлено додатково.

Конкретні поїзди, які не курсуватимуть:

  • №6502 та №6504 Сновськ - Бахмач-Пас.

  • №6501 та №6503 Бахмач-Пас. - Сновськ.

Рекомендації пасажирам
Залізничники просять враховувати зміни під час планування поїздок. Рекомендується перевіряти актуальний розклад перед відправленням і заздалегідь планувати маршрути з урахуванням часових обмежень.

Це дасть змогу уникнути затримок і незручностей, пов'язаних із вимушеною зупинкою руху на деяких напрямках.

Контроль безпеки та відновлення руху
Співробітники залізниці контролюють ситуацію і проводять моніторинг лінії для оперативного відновлення руху, щойно дозволить безпека.

У пріоритеті залишаються евакуація пасажирів, збереження поїздів і забезпечення безпечного пересування за маршрутами, які продовжують функціонувати.

Нагадуємо, що 2025 року експорт залізних і чорних металів залізницею збільшився на 13%, сягнувши 5,8 млн тонн, водночас загальний обсяг перевезень залізної та марганцевої руди становив 42,8 млн тонн, а чорних металів - 9,7 млн тонн. Чорні метали також два місяці поспіль очолювали рейтинг за обсягом контейнерних перевезень, тоді як зернові було перевезено в кількості 31 млн тонн.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" відкрила свій перший пункт незламності за кордоном на залізничній станції Холм у Польщі, і вже в перший день роботи його відвідали понад 100 пасажирів.

Укрзалізниця Поїзди Війна в Україні
