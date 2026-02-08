RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне ночью ударили по железной дороге на Черниговщине: отменен ряд рейсов

Фото: россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 8 февраля атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. В связи с этим отменен ряд рейсов.

В компании сообщили, что пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях претерпит временные изменения: сегодня не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем.

Из-за обесточивания задерживались поезда №66 Киев - Сумы и №114 Ужгород - Харьков. Оба уже фактически наверстали отставание.

Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск в Харьковской области и в дальнейшем относится к зонам повышенного риска. Проезд там обеспечивают автобусы.

А в Запорожской области действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда поездами, так и применения автобусных трансферов. Пассажиров просят внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

 

Напомним, в одном из приграничных регионов Украины временно меняется схема пассажирских перевозок. Корректировки связаны с мерами безопасности и затрагивают как железнодорожное, так и автобусное сообщение.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяЧерниговская областьВойна в УкраинеАтака дроновПоезда