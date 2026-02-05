"Укрзалізниця" змінює графіки курсування поїздів на 5 лютого
В одному з прикордонних регіонів України тимчасово змінюється схема пасажирських перевезень. Коригування пов'язані із заходами безпеки і зачіпають як залізничне, так і автобусне сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
На території Сумської області впроваджено комбіновану логістику пасажирських перевезень.
Таке рішення ухвалено з міркувань безпеки та передбачає використання кількох видів транспорту на окремих маршрутах.
Зокрема, у напрямку міста Шостка організовано пересадку пасажирів за схемою поїзд та автобус.
Пасажирам рекомендують уважно стежити за оголошеннями працівників залізниці безпосередньо на станціях.
Коригування руху поїздів 5 лютого
На 5 лютого заплановано тимчасові зміни в графіку руху окремих поїздів "Укрзалізниці".
Так, поїзд №896/895 курсуватиме за маршрутом Кролевець - Фастів замість раніше передбаченого напрямку Шостка - Фастів.
Рішення ухвалено з урахуванням поточної обстановки та необхідності мінімізувати ризики для пасажирів.
Крім того, тимчасово скасовується рух поїзда №6542 Конотоп - Неплюєве.
Як альтернатива пасажирам пропонується скористатися поїздом №6546 Конотоп - Неплюєве, який продовжить курсування за цим напрямком.
Рекомендації для пасажирів
Пасажирам радять заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок, а також дотримуватися вказівок залізничників на місцях. Запровадження комбінованої логістики має тимчасовий характер і спрямоване на забезпечення безпеки та стабільності пасажирських перевезень у регіоні.
Нагадуємо, що "Укрзалізниця" найближчими тижнями планує запустити динамічне ціноутворення на квитки у вагони СВ, розглядаючи цей механізм як один зі способів компенсувати витрати на реалізацію пільгової програми безкоштовних перевезень "УЗ-3000".
Зазначимо, що чинні тарифи "Укрзалізниці" залишаються істотно нижчими за фактичну собівартість перевезень, при цьому найбільший розрив фіксують у плацкартних вагонах, де вартість квитків перевищує реальну ціну поїздки більше ніж удвічі.