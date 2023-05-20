Росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі
Російські окупанти вночі, 20 травня, завдали авіаудару по Бериславу та Кіндійці Херсонської області. На жаль, є загиблі внаслідок влучання в приватний будинок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Берислав
Згідно з даними слідства, близько о 4:00 окупанти вчергове вдарили по Бериславу. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік й жінка.
Фото: росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі (t.me/pgo_gov_ua)
Кіндійка
"Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано", - пише пресслужба.
Зазначається, що за попередніми даними ворог вдарив по населених пунктах авіацією. Внаслідок цього були пошкоджені будинки цивільних, господарські споруди й автотранспорт. Наразі на місці працюють правоохоронці.
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