Фото: росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі (t.me/pgo_gov_ua)

Російські окупанти вночі, 20 травня, завдали авіаудару по Бериславу та Кіндійці Херсонської області. На жаль, є загиблі внаслідок влучання в приватний будинок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Берислав Згідно з даними слідства, близько о 4:00 окупанти вчергове вдарили по Бериславу. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік й жінка. Фото: росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі (t.me/pgo_gov_ua) Кіндійка "Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано", - пише пресслужба. Зазначається, що за попередніми даними ворог вдарив по населених пунктах авіацією. Внаслідок цього були пошкоджені будинки цивільних, господарські споруди й автотранспорт. Наразі на місці працюють правоохоронці. Новина доповнюється...