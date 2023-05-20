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Росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі

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Субота 20 травня 2023 08:53
Росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі Фото: росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі, 20 травня, завдали авіаудару по Бериславу та Кіндійці Херсонської області. На жаль, є загиблі внаслідок влучання в приватний будинок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Берислав

Згідно з даними слідства, близько о 4:00 окупанти вчергове вдарили по Бериславу. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік й жінка.

Фото: росіяни вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі (t.me/pgo_gov_ua)

Кіндійка

"Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано", - пише пресслужба.

Зазначається, що за попередніми даними ворог вдарив по населених пунктах авіацією. Внаслідок цього були пошкоджені будинки цивільних, господарські споруди й автотранспорт. Наразі на місці працюють правоохоронці.

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