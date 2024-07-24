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Росіяни вночі обстріляли Херсон, загинула жінка

Херсон, Середа 24 липня 2024 07:22
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Росіяни вночі обстріляли Херсон, загинула жінка Фото: внаслідок обстрілу РФ Херсона загинула жінка (Павло Петров)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі росіяни обстріляли один із районів Херсону, загинула літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

За його даними, вночі армія РФ обстріляла Дніпровський район міста.

Внаслідок атаки загинула жінка 1947 року народження. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів.

Нічний обстріл України

Минулої ночі росіяни атакували кілька областей ударними дронами типу "Шахед". У Київській області працювала ППО.

Крім того, загарбники обстріляли ракетами передмістя Харкова. Внаслідок прильоту є загиблий серед цивільного населення.

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