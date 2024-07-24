Росіяни вночі обстріляли Херсон, загинула жінка
Фото: внаслідок обстрілу РФ Херсона загинула жінка (Павло Петров)
Минулої ночі росіяни обстріляли один із районів Херсону, загинула літня жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.
За його даними, вночі армія РФ обстріляла Дніпровський район міста.
Внаслідок атаки загинула жінка 1947 року народження. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів.
Нічний обстріл України
Минулої ночі росіяни атакували кілька областей ударними дронами типу "Шахед". У Київській області працювала ППО.
Крім того, загарбники обстріляли ракетами передмістя Харкова. Внаслідок прильоту є загиблий серед цивільного населення.
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