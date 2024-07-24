Росіяни вночі обстріляли Херсон, загинула жінка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

За його даними, вночі армія РФ обстріляла Дніпровський район міста.

Нічний обстріл України

Минулої ночі росіяни атакували кілька областей ударними дронами типу "Шахед". У Київській області працювала ППО.

Крім того, загарбники обстріляли ракетами передмістя Харкова. Внаслідок прильоту є загиблий серед цивільного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.