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Нічна повітряна атака: у Київській області працює ППО

Середа 24 липня 2024 04:20
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Нічна повітряна атака: у Київській області працює ППО
Автор: Володимир Костирін

У Київській області цієї ночі, 24 липня, ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію в регіоні ворожих ударних безпілотників. В області чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА.

Також в адміністрації закликали жителів області перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правил інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в публікації КОВА.

Атака "Шахедів" у ніч проти 24 липня

Раніше повідомлялося, що російські окупанти цієї ночі запустили ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед", по України для чергової повітряної атаки. В кількох областях була оголошена тривога.

Дрони-камікадзе противника заходили з південної сторони, після чого ворожі цілі маневрували над різними регіонами. Зокрема, в Одеській області, згідно з повідомленнями моніторингових груп, фіксувалося близько 14 "Шахедів".

Пізніше тривога через ударні безпілотники була скасована майже усюди, окрім центральних областей. Разом з тим на сході зберігається загроза авіаударів.

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Київська область ППО Атака дронів
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