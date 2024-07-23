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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де загроза атаки

Вівторок 23 липня 2024 23:49
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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де загроза атаки Фото: в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через ворожі "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники запустили ударні безпілотники по України сьогодні ввечері для чергової повітряної атаки. В низці областей була оголошена тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

Військові спочатку поінформували про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе для Запорізької області.

Проте вже за кілька хвилин був зафіксований рух повітряних цілей противника у бік Дніпропетровської та Херсонської областей.

"Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей", - йшлося в публікації Повітряних сил о 23:36.

А приблизно через годину військові заявили про загрозу ворожих безпілотників для Кіровоградської області.

Жителів областей, де лунала сирена щодо загрози повітряної атаки, закликають перебувати в безпечних місцях та дотримуватися інформ-тиші.

Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:

Окупанти запустили &quot;Шахеди&quot; по Україні: де загроза атаки

Ворожі повітряні атаки 23 липня

Раніше повідомлялося, що росармія у вівторок вдень скерувала безпілотник на будинок сімейного типу у Марганці Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару осколкові поранення отримали троє дітей.

Також нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські загарбники атакували Україну ракетою Х-69 та "Шахедами". Силами і засобами ППО ЗСУ були збиті 7 дронів та 1 ракета. Разом з тим був "приліт" по критичній інфраструктурі в Сумській області

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Повітряна тривога Атака дронів
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