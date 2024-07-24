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У Харкові пролунав вибух, ворог обстрілює місто

Харків, Середа 24 липня 2024 05:24
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У Харкові пролунав вибух, ворог обстрілює місто Ілюстративне фото: у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові прогримів вибух під ранок 24 липня. Місто зазнає обстрілів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - написав мер міста у своєму Telegram о 05:16.

Керівник адміністрації області уточнив, що Харків перебуває під ворожою атакую, та також закликав місцевих жителів не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

"Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях", - йдеться в заяві очільника ОВА.

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Харків Вибух Обстріл Харкова
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