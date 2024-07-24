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У Харкові є загиблий через ракетний обстріл

Харків, Середа 24 липня 2024 06:17
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У Харкові є загиблий через ракетний обстріл Фото: стали відомі наслідки російського ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові через ворожий ракетний обстріл сьогодні вранці відомо про щонайменше одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківського міського голови Ігоря Терехова.

За його словами, один з "прильотів" зафіксований у районі приватного сектору, де сталася пожежа в будинку.

"Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби", - каже міський голова.

Він уточнив, що за попередніми даними, ворог бив по Харкову ракетами комплексу С-300.

Що стосується першого ворожого удару по Харкову під час цієї атаки, то він "прийшовся в промислову зону одного з районів міста", інформував Терехов.

Своєю чергою керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті Харків "зафіксовані удари за кількома адресами".

"Горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні чиновника у Telegram.

Обстріл Харкова та області 24 липня

Раніше повідомлялося, що у Харкові рано вранці пролунали вибухи. Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про загрозу балістики зі сходу.

Згодом стало відомо, що окрім ударів по місті Харків під ворожу атаку потрапило також селище Лісне Малоданилівської громади Харківського району. Там постраждала цивільна будівля, де сталася пожежа. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Крім того, раніше вибух у передмісті Харкова повідомлялося раніше близько години ночі.

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