Росіяни вночі масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Перші масові входження ворожих безпілотників у повітряний простір країни почалися ще близько 18:00 через Чернігівську область у напрямку Київської області.
Згодом дрони з'явилися також у Запорізькій і Харківській областях та в акваторії Чорного моря і рухалися на Херсонську область.
Станом на 22:36 ворожі безпілотники рухалися:
- у Сумській області курсом на Чернігівську область;
- в Чернігівській області в напрямку Київської області;
- у Житомирській області курсом на захід;
- група у Харківській області курсом на Полтавську область;
- група у Полтавській області курсом на захід;
- група у Харківській та Донецькій областях курсом на захід;
- у Черкаській області курсом на захід;
- в Запорізькій області курсом на північ.
Станом на 23:23 російські "Шахеди" рухалися:
- на Сумщині курсом на Чернігівщину;
- на Чернігівщині в напрямку Київщини;
- на Київщини в напрямку Житомирщини;
- на Житомирщині курс на захід;
- група на Харківщині курс на Полтавщину;
- група на Полтавщині курс на захід;
- група на Харківщині та Донеччині курс на захід;
- на Полтавщині курс на захід;
- у Запорізькій області курс на північ.
За даними моніторингових каналів, станом на 00:40 у повітряному просторі України перебувають близько 140 ворожих ударних дронів.
Станом на 00:44 російські "Шахеди" рухалися:
- на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- на Чернігівщині в напрямку Київщини.
- на Київщині в напрямку Житомирщини.
- на Житомирщині курс на захід.
- Група на Харківщині курс на Полтавщину.
- група на Полтавщині курс на захід.
- група на Харківщині та Донеччині курс на захід.
- група на Полтавщині курс на захід.
- група на Запоріжжі курс на північ.
- група на Дніпропетровщині курс на північний-захід.
- у Волинській області курсом на захід.
Станом на 01:49 ворожі ударні дрони рухалися:
- на Сумщині курсом на Чернігівщину;
- на Чернігівщині в напрямку Київщини;
- на Київщині в напрямку Житмирщини;
- на Житомирщині курс на Хмельниччину та Рівненщину;
- група на Харківщині курс на Полтавщину;
- група на Полтавщині курс на захід;
- група на Харківщині та Донеччині курс на захід;
- група на Полтавщині курс на захід;
- група на Запоріжжі курс на північ;
- група на Черкащині курс на захід;
- група на Дніпропетровщині курс на північний-захід;
- група на Херсонщині курс на північний-захід.
Станом на 02:57 російські дрони рухалися:
- у Волинській області курсом на захід.
- у Рівненській області курсом на захід.
- група на Житомирщині, курс на Хмельниччину.
- група на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
- на Чернігівщині у напрямку Київщини.
- на Київщині в південно-західному напрямку.
- група на Харківщині курсом на Полтавщину.
- група на Полтавщині курс на захід.
- на Одещині у південно-західному напрямку.
- група на Кіровоградщині курс на південний-захід.
- група на Черкащині курс на захід.
- група на Дніпропетровщині курс на північний-захід.
- група на Миколаївщині курс на північний-захід/південь.
- група на Херсонщині курс на південний-захід.
Станом на 04:09 ворожі безпілотники рухалися:
- на Чернігівщині в напрямку Київщини;
- на Київщині в південно-східном/південному напрямку;
- група на Харківщині курс на південний-захід;
- група на Полтавщині курс на південь;
- на Одещині в південно-західному/північно-східному напрямку;
- на Дніпопетровщині курс на південь;
- група на Дніпропетровщині курс на північний-захід;
- група на Миколаївщині курс на північний-захід/південь;
- група на Херсонщині курс на південний-захід.
О 05:10 російські "Шахеди" рухалися:
- на півночі Київської області у південноу напрямку;
- на Одещині в південноу напрямку.
Станом на 05:34 карта повітряних тривог України виглядала так: