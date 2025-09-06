Росіяни вночі масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Перші масові входження ворожих безпілотників у повітряний простір країни почалися ще близько 18:00 через Чернігівську область у напрямку Київської області.

Згодом дрони з'явилися також у Запорізькій і Харківській областях та в акваторії Чорного моря і рухалися на Херсонську область.

Станом на 22:36 ворожі безпілотники рухалися:

у Сумській області курсом на Чернігівську область;

в Чернігівській області в напрямку Київської області;

у Житомирській області курсом на захід;

група у Харківській області курсом на Полтавську область;

група у Полтавській області курсом на захід;

група у Харківській та Донецькій областях курсом на захід;

у Черкаській області курсом на захід;

в Запорізькій області курсом на північ.

Станом на 23:23 російські "Шахеди" рухалися:

на Сумщині курсом на Чернігівщину;

на Чернігівщині в напрямку Київщини;

на Київщини в напрямку Житомирщини;

на Житомирщині курс на захід;

група на Харківщині курс на Полтавщину;

група на Полтавщині курс на захід;

група на Харківщині та Донеччині курс на захід;

на Полтавщині курс на захід;

у Запорізькій області курс на північ.

За даними моніторингових каналів, станом на 00:40 у повітряному просторі України перебувають близько 140 ворожих ударних дронів.

Станом на 00:44 російські "Шахеди" рухалися:

на Сумщині курсом на Чернігівщину.

на Чернігівщині в напрямку Київщини.

на Київщині в напрямку Житомирщини.

на Житомирщині курс на захід.

Група на Харківщині курс на Полтавщину.

група на Полтавщині курс на захід.

група на Харківщині та Донеччині курс на захід.

група на Полтавщині курс на захід.

група на Запоріжжі курс на північ.

група на Дніпропетровщині курс на північний-захід.

у Волинській області курсом на захід.

Станом на 01:49 ворожі ударні дрони рухалися:

на Сумщині курсом на Чернігівщину;

на Чернігівщині в напрямку Київщини;

на Київщині в напрямку Житмирщини;

на Житомирщині курс на Хмельниччину та Рівненщину;

група на Харківщині курс на Полтавщину;

група на Полтавщині курс на захід;

група на Харківщині та Донеччині курс на захід;

група на Полтавщині курс на захід;

група на Запоріжжі курс на північ;

група на Черкащині курс на захід;

група на Дніпропетровщині курс на північний-захід;

група на Херсонщині курс на північний-захід.

Станом на 02:57 російські дрони рухалися:

у Волинській області курсом на захід.

у Рівненській області курсом на захід.

група на Житомирщині, курс на Хмельниччину.

група на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

на Чернігівщині у напрямку Київщини.

на Київщині в південно-західному напрямку.

група на Харківщині курсом на Полтавщину.

група на Полтавщині курс на захід.

на Одещині у південно-західному напрямку.

група на Кіровоградщині курс на південний-захід.

група на Черкащині курс на захід.

група на Дніпропетровщині курс на північний-захід.

група на Миколаївщині курс на північний-захід/південь.

група на Херсонщині курс на південний-захід.

Станом на 04:09 ворожі безпілотники рухалися:

на Чернігівщині в напрямку Київщини;

на Київщині в південно-східном/південному напрямку;

група на Харківщині курс на південний-захід;

група на Полтавщині курс на південь;

на Одещині в південно-західному/північно-східному напрямку;

на Дніпопетровщині курс на південь;

група на Дніпропетровщині курс на північний-захід;

група на Миколаївщині курс на північний-захід/південь;

група на Херсонщині курс на південний-захід.

О 05:10 російські "Шахеди" рухалися:

на півночі Київської області у південноу напрямку;

на Одещині в південноу напрямку.

Станом на 05:34 карта повітряних тривог України виглядала так: