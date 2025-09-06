UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни вночі масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: Україна під масованою атакою російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу, чути вибухи через роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.

Перші масові входження ворожих безпілотників у повітряний простір країни почалися ще близько 18:00 через Чернігівську область у напрямку Київської області.

Згодом дрони з'явилися також у Запорізькій і Харківській областях та в акваторії Чорного моря і рухалися на Херсонську область.

Станом на 22:36 ворожі безпілотники рухалися:

  • у Сумській області курсом на Чернігівську область;
  • в Чернігівській області в напрямку Київської області;
  • у Житомирській області курсом на захід;
  • група у Харківській області курсом на Полтавську область;
  • група у Полтавській області курсом на захід;
  • група у Харківській та Донецькій областях курсом на захід;
  • у Черкаській області курсом на захід;
  • в Запорізькій області курсом на північ.

Станом на 23:23 російські "Шахеди" рухалися:

  • на Сумщині курсом на Чернігівщину;
  • на Чернігівщині в напрямку Київщини;
  • на Київщини в напрямку Житомирщини;
  • на Житомирщині курс на захід;
  • група на Харківщині курс на Полтавщину;
  • група на Полтавщині курс на захід;
  • група на Харківщині та Донеччині курс на захід;
  • на Полтавщині курс на захід;
  • у Запорізькій області курс на північ.

За даними моніторингових каналів, станом на 00:40 у повітряному просторі України перебувають близько 140 ворожих ударних дронів.

Станом на 00:44 російські "Шахеди" рухалися:

  • на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • на Чернігівщині в напрямку Київщини.
  • на Київщині в напрямку Житомирщини.
  • на Житомирщині курс на захід.
  • Група на Харківщині курс на Полтавщину.
  • група на Полтавщині курс на захід.
  • група на Харківщині та Донеччині курс на захід.
  • група на Полтавщині курс на захід.
  • група на Запоріжжі курс на північ.
  • група на Дніпропетровщині курс на північний-захід.
  • у Волинській області курсом на захід.

Станом на 01:49 ворожі ударні дрони рухалися:

  • на Сумщині курсом на Чернігівщину;
  • на Чернігівщині в напрямку Київщини;
  • на Київщині в напрямку Житмирщини;
  • на Житомирщині курс на Хмельниччину та Рівненщину;
  • група на Харківщині курс на Полтавщину;
  • група на Полтавщині курс на захід;
  • група на Харківщині та Донеччині курс на захід;
  • група на Полтавщині курс на захід;
  • група на Запоріжжі курс на північ;
  • група на Черкащині курс на захід;
  • група на Дніпропетровщині курс на північний-захід;
  • група на Херсонщині курс на північний-захід.

Станом на 02:57 російські дрони рухалися:

  • у Волинській області курсом на захід.
  • у Рівненській області курсом на захід.
  • група на Житомирщині, курс на Хмельниччину.
  • група на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
  • на Чернігівщині у напрямку Київщини.
  • на Київщині в південно-західному напрямку.
  • група на Харківщині курсом на Полтавщину.
  • група на Полтавщині курс на захід.
  • на Одещині у південно-західному напрямку.
  • група на Кіровоградщині курс на південний-захід.
  • група на Черкащині курс на захід.
  • група на Дніпропетровщині курс на північний-захід.
  • група на Миколаївщині курс на північний-захід/південь.
  • група на Херсонщині курс на південний-захід.

Станом на 04:09 ворожі безпілотники рухалися:

  • на Чернігівщині в напрямку Київщини;
  • на Київщині в південно-східном/південному напрямку;
  • група на Харківщині курс на південний-захід;
  • група на Полтавщині курс на південь;
  • на Одещині в південно-західному/північно-східному напрямку;
  • на Дніпопетровщині курс на південь;
  • група на Дніпропетровщині курс на північний-захід;
  • група на Миколаївщині курс на північний-захід/південь;
  • група на Херсонщині курс на південний-захід.

О 05:10 російські "Шахеди" рухалися:

  • на півночі Київської області у південноу  напрямку;
  • на Одещині в південноу напрямку.

Станом на 05:34 карта повітряних тривог України виглядала так:

Обстріли Росії

Ввечері 6 вересня російські загарбники обстріляли ударними дронами Запоріжжя. В місті спалахнули пожежі та виникли перебої зі світлом і водою, є постраждалі.

Минулої ночі російські терористи атакували Україну 91 ударним дроном. Протиповітряна оборона знешкодила 68 ворожих безпілотників. Зафіксоване влучання 18 безпілотників на 8 локаціях.

Минулої ночі ворог обстріляв залізничну інфраструктуру в Донецькій області, внаслідок чого затримувався рух низки потягів.

