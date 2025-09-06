Россияне ночью массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы из-за работы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Первые массовые вхождения вражеских беспилотников в воздушное пространство страны начались еще около 18:00 через Черниговскую область в направлении Киевской области.
Впоследствии дроны появились также в Запорожской и Харьковской областях и в акватории Черного моря и двигались на Херсонскую область.
По состоянию на 22:36 вражеские беспилотники двигались:
По состоянию на 23:23 российские "Шахеды" двигались:
По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины в настоящее время находятся около 100 вражеских ударных дронов.
По состоянию на 23:57 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Вечером 6 сентября российские захватчики обстреляли ударными дронами Запорожье. В городе вспыхнули пожары и возникли перебои со светом и водой, есть пострадавшие.
Минувшей ночью российские террористы атаковали Украину 91 ударным дроном. Противовоздушная оборона обезвредила 68 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 18 беспилотников на 8 локациях.
Прошлой ночью враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области, в результате чего задерживалось движение ряда поездов.