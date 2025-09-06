RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне ночью массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Фото: Украина под массированной атакой российских беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы из-за работы ПВО.

Первые массовые вхождения вражеских беспилотников в воздушное пространство страны начались еще около 18:00 через Черниговскую область в направлении Киевской области.

Впоследствии дроны появились также в Запорожской и Харьковской областях и в акватории Черного моря и двигались на Херсонскую область.

По состоянию на 22:36 вражеские беспилотники двигались:

  • в Сумской области курсом на Черниговскую область;
  • в Черниговской области в направлении Киевской области;
  • в Житомирской области курсом на запад;
  • группа в Харьковской области курсом на Полтавскую область;
  • группа в Полтавской области курсом на запад;
  • группа в Харьковской и Донецкой областях курсом на запад;
  • в Черкасской области курсом на запад;
  • в Запорожской области курсом на север.

По состоянию на 23:23 российские "Шахеды" двигались:

  • в Сумской области курсом на Черниговскую область;
  • в Черниговской области в направлении Киевской области;
  • в Киевской области в направлении Житомирской области;
  • в Житомирской области курсом на запад;
  • группа в Харьковской области курсом на Полтавскую область;
  • группа в Полтавской области курсом на запад;
  • группа в Харьковской и Донецкой областях курсом на запад;
  • в Полтавской области курсом на запад;
  • в Запорожской области курсом на север.

По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины в настоящее время находятся около 100 вражеских ударных дронов.

По состоянию на 23:57 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обстрелы России

Вечером 6 сентября российские захватчики обстреляли ударными дронами Запорожье. В городе вспыхнули пожары и возникли перебои со светом и водой, есть пострадавшие.

Минувшей ночью российские террористы атаковали Украину 91 ударным дроном. Противовоздушная оборона обезвредила 68 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 18 беспилотников на 8 локациях.

Прошлой ночью враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области, в результате чего задерживалось движение ряда поездов.

