Атака на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, зруйновані дитсадок і будинки

Унаслідок ударів безпілотників по Запоріжжю постраждали вже четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними Федорова, як і повідомлялось раніше, вже є підтверджені влучання семи "Шахедів". Відомо також, що частину дронів українські воїни збили й ті не досягли своїх прямих цілей.

Попередньо пошкоджено:

6 багатоповерхових,

4 приватних будинки.

значних руйнувань зазнав дитячий садок - майже 80% будівлі знищено.

Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури.

Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт: забиття вікон, ремонт покрівель, відновлення постраждалих будівель. Після відбою тривоги, за даними глави ОВА, розпочнеться детальне обстеження територій.

"Це попередня інформація. Остаточні дані будуть після завершення роботи всіх служб. Уже четверо поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - пояснив він.

Як розповів Федоров, допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові.

"Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога", - додав він.