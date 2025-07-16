UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни вночі атакували у Вінниці завод польської компанії: Сікорський відреагував

Фото: Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 липня, під час обстрілу Вінниці, російські терористи атакували безпілотниками завод польської компанії Barlinek.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського.

За словами Сікорського, який говорив з керівником заводу, удар був навмисним й здійснювався з трьох напрямків. Внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє з важкими опіками

"Українські служби, а також наше консульство, вживають заходів. Злочинна війна Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) наближається до наших кордонів", - додав він. 

Обстріл України у ніч на 16 липня

У ніч із 15 на 16 липня Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, застосувавши балістичну ракету типу "Іскандер-М", близько 400 ударних дронів Shahed, а також безпілотники-імітатори.

За даними Повітряних сил на 08:30, українська ППО знищила 198 дронів, ще 145 були втрачені з радарного спостереження.

Ударів зазнали Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.

У Вінниці внаслідок атаки зафіксовано суттєве забруднення повітря.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВінницяПольщаСікорський