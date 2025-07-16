Россияне ночью атаковали в Виннице завод польской компании: Сикорский отреагировал

По словам Сикорского, который говорил с руководителем завода, удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений. В результате атаки есть раненые, среди которых двое с тяжелыми ожогами.

"Украинские службы, а также наше консульство, принимают меры. Преступная война Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) приближается к нашим границам", - добавил он.