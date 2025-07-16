Росіяни вночі атакували у Вінниці завод польської компанії: Сікорський відреагував
У ніч на 16 липня, під час обстрілу Вінниці, російські терористи атакували безпілотниками завод польської компанії Barlinek.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського.
За словами Сікорського, який говорив з керівником заводу, удар був навмисним й здійснювався з трьох напрямків. Внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє з важкими опіками.
"Українські служби, а також наше консульство, вживають заходів. Злочинна війна Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) наближається до наших кордонів", - додав він.
Обстріл України у ніч на 16 липня
У ніч із 15 на 16 липня Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, застосувавши балістичну ракету типу "Іскандер-М", близько 400 ударних дронів Shahed, а також безпілотники-імітатори.
За даними Повітряних сил на 08:30, українська ППО знищила 198 дронів, ще 145 були втрачені з радарного спостереження.
Ударів зазнали Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.
У Вінниці внаслідок атаки зафіксовано суттєве забруднення повітря.
Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.
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