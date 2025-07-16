Росіяни вночі атакували у Вінниці завод польської компанії: Сікорський відреагував

У ніч на 16 липня, під час обстрілу Вінниці, російські терористи атакували безпілотниками завод польської компанії Barlinek.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського.

За словами Сікорського, який говорив з керівником заводу, удар був навмисним й здійснювався з трьох напрямків. Внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє з важкими опіками.

"Українські служби, а також наше консульство, вживають заходів. Злочинна війна Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) наближається до наших кордонів", - додав він.