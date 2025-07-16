Россияне ночью атаковали в Виннице завод польской компании: Сикорский отреагировал
В ночь на 16 июля, во время обстрела Винницы, российские террористы атаковали беспилотниками завод польской компании Barlinek.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского.
По словам Сикорского, который говорил с руководителем завода, удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений. В результате атаки есть раненые, среди которых двое с тяжелыми ожогами.
"Украинские службы, а также наше консульство, принимают меры. Преступная война Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) приближается к нашим границам", - добавил он.
Обстрел Украины в ночь на 16 июля
В ночь с 15 на 16 июля Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, применив баллистическую ракету типа "Искандер-М", около 400 ударных дронов Shahed, а также беспилотники-имитаторы.
По данным Воздушных сил на 08:30, украинская ПВО уничтожила 198 дронов, еще 145 были потеряны с радарного наблюдения.
Ударам подверглись Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области.
В Виннице в результате атаки зафиксировано существенное загрязнение воздуха.
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