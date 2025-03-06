Росіяни вночі атакували "Шахедами" термінал "Нової пошти", є загиблий

"Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал Нової пошти. На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа", - пише "Нова пошта".

Внаслідок атаки були знищені 2576 посилок з оголошеною вартістю у більше ніж 3,3 млн гривень. Наразі "Нова пошта" зв'язується з клієнтами задля виплат компенсацій.

"Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України", - зазначається у Telegram-каналі.

Обстріл України з боку Росії

Цієї ночі терористи атакували Україну:

двома балістичними ракетами Іскандер-M/KN;

112 безпілотниками.

До відбиття атаки залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на ранок, згідно з даними Повітряних сил, підтверджено збиття 68 безпілотників. Ще 43 дрони-імітатори були локаційно втрачені.

Під час обстрілу стало відомо про атаку дрона по складу у Сумах. Також дрон атакував багатоповерхівку у Харкові.