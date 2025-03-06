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Росіяни вночі атакували "Шахедами" термінал "Нової пошти", є загиблий

Фото: росіяни вночі атакували "Шахедами" термінал "Нової пошти", є загиблий (t.me/novapostcorp)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 6 березня російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed термінал "Нової пошти" у Сумах. Внаслідок обстрілу загинув працівник компанії-підрядника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нової пошти".

"Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал Нової пошти. На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа", - пише "Нова пошта". 

Внаслідок атаки були знищені 2576 посилок з оголошеною вартістю у більше ніж 3,3 млн гривень. Наразі "Нова пошта" зв'язується з клієнтами задля виплат компенсацій. 

"Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України", - зазначається у Telegram-каналі.  

Обстріл України з боку Росії 

Цієї ночі терористи атакували Україну: 

  • двома балістичними ракетами  Іскандер-M/KN; 
  • 112 безпілотниками. 

До відбиття атаки залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на ранок, згідно з даними Повітряних сил, підтверджено збиття 68 безпілотників. Ще 43 дрони-імітатори були локаційно втрачені. 

Під час обстрілу стало  відомо про атаку дрона по складу у Сумах. Також дрон атакував багатоповерхівку у Харкові.

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