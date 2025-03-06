Россияне ночью атаковали "Шахедами" терминал "Новой почты", есть погибший

"Ночью россияне атаковали дронами город: разрушен терминал Новой почты. К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар", - пишет "Новая почта".

В результате атаки были уничтожены 2576 посылок с объявленной стоимостью в более чем 3,3 млн гривен. Сейчас "Новая почта" связывается с клиентами для выплат компенсаций.

"Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Сум и в город из всех регионов Украины", - отмечается в Telegram-канале.

Обстрел Украины со стороны России

Этой ночью террористы атаковали Украину:

двумя баллистическими ракетами Искандер-M/KN;

112 беспилотниками.

К отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на утро, согласно данным Воздушных сил, подтверждено сбитие 68 беспилотников. Еще 43 дрона-имитатора были локально потеряны.

Во время обстрела стало известно об атаке дрона по складу в Сумах. Также дрон атаковал многоэтажку в Харькове.