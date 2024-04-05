Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження

Цієї ночі, 5 квітня, російські терористи атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, пошкоджено частину обладнання. Знеструмлення споживачів не було", - пише "Укренерго".

Ситуація зі світлом

В Харківській області з 05:40 діють графіки погодинних відключень. У Харкові з 6 ранку застосовані аварійні відключення через технологічну аварію в мережах обленерго. Станом на ранок в області знеструмлено близько 550 тисяч споживачів. Також частково зупинена робота електротранспорту.

Зокрема ліміти споживання для промислових споживачів діють й у Криворіжжі.

Нічна атака на Україну 5 квітня

У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:

2 зенітні керовані ракети С-300/С-400;

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

13 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.