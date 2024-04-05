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Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження

П'ятниця 05 квітня 2024 12:35
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Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження Фото: росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області, є пошкодження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 5 квітня, російські терористи атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, пошкоджено частину обладнання. Знеструмлення споживачів не було", - пише "Укренерго".

Ситуація зі світлом

В Харківській області з 05:40 діють графіки погодинних відключень. У Харкові з 6 ранку застосовані аварійні відключення через технологічну аварію в мережах обленерго. Станом на ранок в області знеструмлено близько 550 тисяч споживачів. Також частково зупинена робота електротранспорту.

Зокрема ліміти споживання для промислових споживачів діють й у Криворіжжі.

Нічна атака на Україну 5 квітня

У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:

  • 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400;
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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