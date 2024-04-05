Балістика та "Шахеди": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область РФ), а також 13 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з району мису Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Атака росіян у ніч із 4 на 5 квітня

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе для південних регіонів – Запорізької та Дніпропетровської областей. Через деякий час після відбою тривог про загрозу "Шахедів" попередили мешканців Одеської області. Також через деякий час в Одесі було чути вибухи.

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