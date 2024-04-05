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Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, есть повреждения

Пятница 05 апреля 2024 12:35
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Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, есть повреждения Фото: россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, есть повреждения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 5 апреля, российские террористы атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования. Обесточивания потребителей не было", - пишет "Укрэнерго".

Ситуация со светом

В Харьковской области с 05:40 действуют графики почасовых отключений. В Харькове с 6 утра применены аварийные отключения из-за технологической аварии в сетях облэнерго. По состоянию на утро в области обесточены около 550 тысяч потребителей. Также частично остановлена работа электротранспорта.

В частности лимиты потребления для промышленных потребителей действуют и в Криворожье.

Ночная атака на Украину 5 апреля

В ночь на 5 апреля враг применил против Украины:

  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 13 ударных БпЛА типа Shahed.

В ходе отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

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