Росія атакувала ракетами та "Шахедами", є влучання: деталі нічного удару

В ніч на 14 квітня російські окупанти запустили по Україні 4 ракети та 129 дронів, з яких близько 90 були "Шахедами". ППО знешкодила ракету і 114 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 13 квітня.

Противник застосував чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Донецької області, а також 129 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.

Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 90 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряни силах додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння уламків у п'ятьох місцях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

При цьому повітряний російський напад триває, в українському небі перебувають кілька безпілотників.