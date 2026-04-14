Росія атакувала ракетами та "Шахедами", є влучання: деталі нічного удару
В ніч на 14 квітня російські окупанти запустили по Україні 4 ракети та 129 дронів, з яких близько 90 були "Шахедами". ППО знешкодила ракету і 114 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 13 квітня.
Противник застосував чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Донецької області, а також 129 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.
Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 90 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
У Повітряни силах додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння уламків у п'ятьох місцях.
Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.
При цьому повітряний російський напад триває, в українському небі перебувають кілька безпілотників.
Обстріл України 14 квітня
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти влаштували масовану атаку "Шахедами" на південь Одеської області.
Влучання ворога призвели до пошкодження цивільного судна під прапором Панами, а також причалу та баржі в порту Ізмаїла.
Також зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.
Вже вранці російські "Шахеди" атакували Кривий Ріг - у місті пошкоджено інфраструктуру та спалахнула пожежа.
За даними місцевої влади, попередньо обійшлося без постраждалих, на місце направлено всі оперативні служби.