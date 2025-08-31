ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ночью атаковали четыре энергетических объекта в Одесской области

Одесская область, Воскресенье 31 августа 2025 10:02
UA EN RU
Россияне ночью атаковали четыре энергетических объекта в Одесской области Фото: РФ атаковала четыре энергетических объекта в Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала энергетические объекты в Одесской области ночью 31 августа. Оккупанты ударили по четырем объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Враг продолжает энергетический террор Одесской области. Во время ночной атаки атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что как только получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Удар по Одесской области

Этой ночью армия РФ атаковала дронами Одесскую область. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

Вражеские дроны оставили без света 29 тысяч абонентов в Черноморске.

В некоторых локациях в городе вспыхнули пожары. Спасатели ГСЧС показали последствия удара по Одесской области. Один человек пострадал.

Всего в ночь на 31 августа россияне выпустили по Украине 142 дрона. Силы ПВО обезвредили 126 дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Одесса Война в Украине Атака дронов Отключения света
Новости
Россияне потеряли за сутки более 800 солдат, много крылатых ракет и автотехники, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 800 солдат, много крылатых ракет и автотехники, - Генштаб
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим