Россияне ночью атаковали четыре энергетических объекта в Одесской области

Российская армия атаковала энергетические объекты в Одесской области ночью 31 августа. Оккупанты ударили по четырем объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Энергетики отметили, что как только получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

"Враг продолжает энергетический террор Одесской области. Во время ночной атаки атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении.

Удар по Одесской области

Этой ночью армия РФ атаковала дронами Одесскую область. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

Вражеские дроны оставили без света 29 тысяч абонентов в Черноморске.

В некоторых локациях в городе вспыхнули пожары. Спасатели ГСЧС показали последствия удара по Одесской области. Один человек пострадал.

Всего в ночь на 31 августа россияне выпустили по Украине 142 дрона. Силы ПВО обезвредили 126 дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.