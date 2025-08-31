ua en ru
Нічна атака на Україну: РФ випустила понад 140 дронів, зафіксовано 16 ударів

Україна , Неділя 31 серпня 2025 09:30
Нічна атака на Україну: РФ випустила понад 140 дронів, зафіксовано 16 ударів Фото: РФ атакувала Україні 142 дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 31 серпня випустили по Україні 142 дрони. Більшість безпілотників знешкодили, але зафіксовані влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Загарбники випускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з чотирьох напрямків - Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда у Криму.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на ранок сили протиповітряорї оборони знешкодлили 126 дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Удар по Чорноморську

В ніч на 31 серпня росіяни атакували дронами Одеську область. За словами місцевої влади, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Через атаку була пошкоджена енергетична інфраструктура. У Чорноморську понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла.

В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину. Рятувальники показали наслідки удару по Одеській області.

