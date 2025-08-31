Нічна атака на Україну: РФ випустила понад 140 дронів, зафіксовано 16 ударів

Російські окупанти в ніч на 31 серпня випустили по Україні 142 дрони. Більшість безпілотників знешкодили, але зафіксовані влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Загарбники випускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з чотирьох напрямків - Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда у Криму. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на ранок сили протиповітряорї оборони знешкодлили 126 дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни. "Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.