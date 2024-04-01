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Росіяни влучили по цивільній інфраструктурі Харкова, є загроза повторного удару, - ОВА

Понеділок 01 квітня 2024 12:14
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Росіяни влучили по цивільній інфраструктурі Харкова, є загроза повторного удару, - ОВА Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, під час сьогоднішнього обстрілу, 1 квітня, влучили по цивільній інфраструктурі Лоботинської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Як відзначив Синєгубов, попередньо, поранених внаслідок удару немає.

"Маємо проводити перевірки. Тим більше, що є загроза повторного удару", - додав він.

Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, ворог завдав ракетного удару о 10:15 по місту Люботин. За попередніми даними, росіяни застосували ракету типу С-300.

Обстріл Харківської області

Ворог регулярно завдає ударів по Харківській області. Наприклад, у ніч на 1 квітня, росіяни атакували пожежну частину в регіоні. Через обстріл третина будівлі була зруйнована.

У тому ж числі вчора. 31 березня, росіяни двічі завдали ударів по Харкову. Зокрема ввечері того ж дня, терористи атакували одне із сіл Зміївського району внаслідок чого поранення отримали п'ятеро людей.

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