Росіяни влучили по цивільній інфраструктурі Харкова, є загроза повторного удару, - ОВА

Російські терористи, під час сьогоднішнього обстрілу , 1 квітня, влучили по цивільній інфраструктурі Лоботинської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Як відзначив Синєгубов, попередньо, поранених внаслідок удару немає.

"Маємо проводити перевірки. Тим більше, що є загроза повторного удару", - додав він.

Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, ворог завдав ракетного удару о 10:15 по місту Люботин. За попередніми даними, росіяни застосували ракету типу С-300.

Обстріл Харківської області

Ворог регулярно завдає ударів по Харківській області. Наприклад, у ніч на 1 квітня, росіяни атакували пожежну частину в регіоні. Через обстріл третина будівлі була зруйнована.

У тому ж числі вчора. 31 березня, росіяни двічі завдали ударів по Харкову. Зокрема ввечері того ж дня, терористи атакували одне із сіл Зміївського району внаслідок чого поранення отримали п'ятеро людей.