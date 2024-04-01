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Росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух

Понеділок 01 квітня 2024 10:32
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Росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух Фото: росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстрілюють Харків. В місті пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях", - написав Синєгубов.

Водночас як пишуть окремі Telegram-канали, під час обстрілу в місті пролунав вибух.

Варто додати, що станом на 10:27, повітряну тривогу оголошено в:

  • Харківській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій областях.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в сторону Харківської області. Пізніше вони також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для Сумської, Полтавської, Дніпропетровської областей.

Росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріл Харківської області

Харківська область регулярно перебуває під обстрілами ворога, як приклад:

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