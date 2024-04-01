Росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях", - написав Синєгубов.

Водночас як пишуть окремі Telegram-канали, під час обстрілу в місті пролунав вибух.

Варто додати, що станом на 10:27, повітряну тривогу оголошено в:

Харківській;

Сумській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Донецькій областях.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в сторону Харківської області. Пізніше вони також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для Сумської, Полтавської, Дніпропетровської областей.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріл Харківської області

Харківська область регулярно перебуває під обстрілами ворога, як приклад: