Росіяни обстрілюють Харків, в місті пролунав вибух
Російські терористи обстрілюють Харків. В місті пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях", - написав Синєгубов.
Водночас як пишуть окремі Telegram-канали, під час обстрілу в місті пролунав вибух.
Варто додати, що станом на 10:27, повітряну тривогу оголошено в:
- Харківській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій областях.
Перед цим Повітряні сили України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в сторону Харківської області. Пізніше вони також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для Сумської, Полтавської, Дніпропетровської областей.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Обстріл Харківської області
Харківська область регулярно перебуває під обстрілами ворога, як приклад:
- у ніч на 1 квітня росіяни завдали удару по пожежній частині у Харківській області. Внаслідок обстрілу третину будівлі пожежного депо було зруйновано.
- вчора, 31 березня, ворог двічі завдав ударів по Харкову. Тоді ж Повітряні сили попереджали про пуски ворожих керованих авіаційних бомб у Харківській області.
- також увечері, 31 березня, росіяни вдарили по одному із сіл Зміївського району. Постраждало п'ятеро людей.
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