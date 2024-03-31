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У Харкові вдруге за вечір пролунав вибух, є приліт

Харків, Неділя 31 березня 2024 22:22
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У Харкові вдруге за вечір пролунав вибух, є приліт Фото: у Харкові пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові ввечері 31 березня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ворожих керованих авіаційних бомб в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та Повітряні сили.

"Попередньо приліт у місто. Де саме - зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", - написав глава міста у своєму Telegram-каналі.

Іншої інформації станом на 22:25 про вибух в Харкові немає.

Оновлено 22:35.

За словами Терехова, приліт був поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.

"На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - додав він.

Оновлено 22:58.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Шевченківському районі Харкова.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз - без постраждалих. Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється. Можливі повторні запуски, перебувайте в укриттях", - наголосив він.

Ситуація в Харкові

За декілька годин до цього в Харкові також чули вибух. Однак інформації про прильоти у місті не надходила.

Водночас стало відомо, що під ворожим обстрілом опинилося одне з сіл Зміївського району в Харківській області. Там в результаті російського удару постраждали п'ятеро людей.

Зазвичай росіяни завдають ударів по Харкову з систем С-300, але цього тижня російська армія вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу УМПБ Д-30 СН, який виготовлений на базі авіабомби ФАБ-250.

Вчора росіяни знову атакували Харків керованим боєприпасом. Під прицілом ворога були житлові будинки, а в результаті прильоту постраждали дві людини.

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Харків Вибух обстрел Харькова
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