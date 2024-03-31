У Харкові вдруге за вечір пролунав вибух, є приліт

У Харкові ввечері 31 березня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ворожих керованих авіаційних бомб в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та Повітряні сили .

"Попередньо приліт у місто. Де саме - зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", - написав глава міста у своєму Telegram-каналі.

Іншої інформації станом на 22:25 про вибух в Харкові немає.

Оновлено 22:35.

За словами Терехова, приліт був поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.

"На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - додав він.

Оновлено 22:58.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Шевченківському районі Харкова.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз - без постраждалих. Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється. Можливі повторні запуски, перебувайте в укриттях", - наголосив він.