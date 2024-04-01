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Россияне попали по гражданской инфраструктуре Харькова, есть угроза повторного удара, - ОВА

Понедельник 01 апреля 2024 12:14
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Россияне попали по гражданской инфраструктуре Харькова, есть угроза повторного удара, - ОВА Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, во время сегодняшних обстрелов, 1 апреля, попали по гражданской инфраструктуре Лоботинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Как отметил Синегубов, предварительно раненых в результате удара нет.

"Должны проводить проверки. Тем более, что есть угроза повторного удара", - добавил он.

Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, враг нанес ракетный удар в 10:15 по городу Люботин. По предварительным данным, россияне применили ракету типа С-300.

Обстрел Харьковской области

Враг регулярно наносит удары по Харьковской области. К примеру, в ночь на 1 апреля, россияне атаковали пожарную часть в регионе. Из-за обстрела треть здания была разрушена.

В том числе вчера. 31 марта, россияне дважды нанесли удары по Харькову. В частности вечером того же дня, террористы атаковали одно из сел Змиевского района, в результате чего ранения получили пять человек.

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