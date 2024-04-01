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Росіяни вдарили по пожежній частині в Харківській області (фото наслідків)

Понеділок 01 квітня 2024 07:50
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Росіяни вдарили по пожежній частині в Харківській області (фото наслідків) Фото: росіяни вдарили по пожежній частині в Харківській області (t.me/dsns_telegram/26666)
Автор: Владислав Прийменко

У ніч на 1 квітня російські війська вдарили по Харківській області. Ушкоджено пожежну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

За словами рятувальників, удар припав на населений пункт області, що межує із РФ. Одне з влучень було у пожежну частину - будівлю пошкоджено.

"Одне з влучень довелося безпосередньо до будівлі пожежно-рятувального підрозділу. Внаслідок обстрілу третину будівлі пожежного депо було зруйновано. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі", - написали в ДСНС.

За інформацією служби, на чергуванні перебувало 6 рятувальників, ніхто з них не постраждав. Персонал виклав фото наслідків.

Фото: наслідки обстрілу росіянами Харківської області у ніч проти 1 квітня (t.me/dsns_telegram)

Обстріл росіянами Харківської області

Раніше ми писали, що російські війська 31 березня двічі обстріляли Харків. Повітряні Сили попереджали мешканців міста про пуски ворожих керованих авіаційних бомб у Харківській області.

Також увечері 31 березня росіяни вдарили по одному із сіл Зміївського району. Харківська область. Постраждало п'ятеро людей.

Цього тижня російська армія вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, виготовлену на базі ФАБ-250.

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