Росіяни вдарили по пожежній частині в Харківській області (фото наслідків)

У ніч на 1 квітня російські війська вдарили по Харківській області. Ушкоджено пожежну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

За словами рятувальників, удар припав на населений пункт області, що межує із РФ. Одне з влучень було у пожежну частину - будівлю пошкоджено.

"Одне з влучень довелося безпосередньо до будівлі пожежно-рятувального підрозділу. Внаслідок обстрілу третину будівлі пожежного депо було зруйновано. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі", - написали в ДСНС.

За інформацією служби, на чергуванні перебувало 6 рятувальників, ніхто з них не постраждав. Персонал виклав фото наслідків.