ua en ru
Нд, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни влаштували засідку під Торецьком, є загиблі: Зеленський обіцяє помсту

Україна, Неділя 20 квітня 2025 17:13
UA EN RU
Росіяни влаштували засідку під Торецьком, є загиблі: Зеленський обіцяє помсту Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

На Торецькому напрямку російські війська влаштували засідку на українських захисників. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент заявив, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили в російську засідку, внаслідок чого є загиблі.

"На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі", - пояснив глава України.

За його словами, відповідальні за цей напад окупанти обов’язково будуть знищені.

"Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", - сказав він.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін заявив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито мало б тривати 30 годин, від вчора до ранку понеділка.

Проте, як виявилось, попри заяви про перемир'я, бойові дії не припинилися.

Зокрема, в Херсоні близько 18:00 внаслідок влучання дронів загорілась багатоповерхівка, а також були атаковані кілька населених пунктів в області. А керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про обстріли, що не припиняються на сході країни.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас, як сьогодні повідомив Генеральний штаб ЗСУ, російські військові продовжують активно діяти на Покровському напрямку. детальніше про ситуацію за всіма напрямками фронту, можна дізнатись у звіті Генштабу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Торецьк Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
DAILY
Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України