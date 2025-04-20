Росіяни влаштували засідку під Торецьком, є загиблі: Зеленський обіцяє помсту
На Торецькому напрямку російські війська влаштували засідку на українських захисників. Внаслідок атаки є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Президент заявив, що на Торецькому напрямку українські військові потрапили в російську засідку, внаслідок чого є загиблі.
"На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі", - пояснив глава України.
За його словами, відповідальні за цей напад окупанти обов’язково будуть знищені.
"Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", - сказав він.
"Великоднє перемир'я" Путіна
Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін заявив про так зване "великоднє перемир'я", яке нібито мало б тривати 30 годин, від вчора до ранку понеділка.
Проте, як виявилось, попри заяви про перемир'я, бойові дії не припинилися.
Зокрема, в Херсоні близько 18:00 внаслідок влучання дронів загорілась багатоповерхівка, а також були атаковані кілька населених пунктів в області. А керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про обстріли, що не припиняються на сході країни.
Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас, як сьогодні повідомив Генеральний штаб ЗСУ, російські військові продовжують активно діяти на Покровському напрямку. детальніше про ситуацію за всіма напрямками фронту, можна дізнатись у звіті Генштабу.
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