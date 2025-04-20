Россияне устроили засаду под Торецком, есть погибшие: Зеленский обещает месть

Президент заявил, что на Торецком направлении украинские военные попали в российскую засаду, в результате чего есть погибшие.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие", - пояснил глава Украины.

По его словам, ответственные за это нападение оккупанты обязательно будут уничтожены.