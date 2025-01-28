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Росіяни влаштовують у будинках на окупованій частині Запоріжжя склади БК, - АТЕШ

Вівторок 28 січня 2025 07:57
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Росіяни влаштовують у будинках на окупованій частині Запоріжжя склади БК, - АТЕШ Фото: російські окупанти у Запорізькій області роблять з будинків місцевих склади БК (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області масово розселяються у будинках місцевих мешканців. Там військові РФ зберігають боєкомплекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Представники підпілля "масово повідомляють" про таку практику російських окупантів.

Зазначається, що загарбники "все частіше розквартируються у будинках українців у районі населених пунктів Молочанськ, Михайлівка та Розівка ​​Запорізької області".

За даними агентів руху, війська РФ використовують значну частину будинків саме склади боєприпасів.

"До них щодня приїжджають військова поліція та співробітники ФСБ, спостерігається постійне переміщення цинків із патронами, гранатами та мінами", - йдеться в повідомленні "АТЕШ".

Партизани констатують, що росармія продовжує свою поширену тактику ховатися серед мирного населення.

"Але запевняємо вас, це їм не допоможе: уся логістика боєприпасів буде порушена завдяки злагодженій роботі наших агентів та професіоналізму Сил Оборони", - наголошують у русі.

Раніше у Центрі національного спротиву (ЦНС) інформували, що в Запорізькій області російські окупанти шантажують інсулінозалежних людей.

Також нагадаємо, влітку минулого року партизани знайшли базу російських загарбників у Запорізькій області. Йдеться про замасковане розташування підрозділів 57 ОМСБР ЗС РФ в районі Розівки.

А у вересні українські підпільники виявили склади зі снарядами військ РФ у Запорізькій області. Вони були розташовані у селі Вишнювате.

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