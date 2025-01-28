Росіяни влаштовують у будинках на окупованій частині Запоріжжя склади БК, - АТЕШ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області масово розселяються у будинках місцевих мешканців. Там військові РФ зберігають боєкомплекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

Представники підпілля "масово повідомляють" про таку практику російських окупантів.

Зазначається, що загарбники "все частіше розквартируються у будинках українців у районі населених пунктів Молочанськ, Михайлівка та Розівка ​​Запорізької області".

За даними агентів руху, війська РФ використовують значну частину будинків саме склади боєприпасів.

"До них щодня приїжджають військова поліція та співробітники ФСБ, спостерігається постійне переміщення цинків із патронами, гранатами та мінами", - йдеться в повідомленні "АТЕШ".

Партизани констатують, що росармія продовжує свою поширену тактику ховатися серед мирного населення.

"Але запевняємо вас, це їм не допоможе: уся логістика боєприпасів буде порушена завдяки злагодженій роботі наших агентів та професіоналізму Сил Оборони", - наголошують у русі.