Россияне устраивают в домах на оккупированной части Запорожья склады БК, - АТЕШ
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области массово расселяются в домах местных жителей. Там военные РФ хранят боекомплекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Представители подполья "массово сообщают" о такой практике российских оккупантов.
Отмечается, что захватчики "все чаще расквартировываются в домах украинцев в районе населенных пунктов Молочанск, Михайловка и Розовка Запорожской области".
По данным агентов движения, войска РФ используют значительную часть домов именно как склады боеприпасов.
"К ним ежедневно приезжают военная полиция и сотрудники ФСБ, наблюдается постоянное перемещение цинков с патронами, гранатами и минами", - говорится в сообщении "АТЕШ".
Партизаны констатируют, что росармия продолжает свою распространенную тактику прятаться среди мирного населения.
"Но уверяем вас, это им не поможет: вся логистика боеприпасов будет нарушена благодаря слаженной работе наших агентов и профессионализму Сил Обороны", - отмечают в движении.
Ранее в Центре национального сопротивления (ЦНС) информировали, что в Запорожской области российские оккупанты шантажируют инсулинозависимых людей.
Также напомним, что летом прошлого года партизаны нашли базу российских захватчиков в Запорожской области. Речь идет о замаскированном расположении подразделений 57 ОМСБР ВС РФ в районе Розовки.
А в сентябре украинские подпольщики обнаружили склады со снарядами войск РФ в Запорожской области. Они были расположены в селе Вишневатое.
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