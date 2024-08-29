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Ховаються у занедбаних будинках. Партизани знайшли базу росіян у Запорізькій області

Запоріжжя, Четвер 29 серпня 2024 11:40
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Ховаються у занедбаних будинках. Партизани знайшли базу росіян у Запорізькій області Фото: партизани знайшли базу росіян у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили базу окупантів у Запорізькій області. Росіяни ховаються в занедбаних будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент виявив замасковане розташування підрозділів 57 ОМСБР ЗС РФ в районі Розівки", - йдеться в повідомленні.

Судячи з фото, які вдалося зробити "АТЕШ", російські військові ховаються у занедбаних цивільних будинках, завалених мотлохом для маскування.

"За словами агента, в одному з таких будинків розміщується до 15 військовослужбовців. Занедбані будівлі також використовують для укриття техніки та боєприпасів", - додають партизани.

Важливість Розівки для окупантів

Селище міського типу Розівка розташоване за 172 км від Запоріжжя, 71 км від Пологів та 60 км на північний захід від Маріуполя. Населений пункт був окупований під час масштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Ховаються у занедбаних будинках. Партизани знайшли базу росіян у Запорізькій області

З того часу через Розівку окупанти проклали логістичний шлях, через який йде перекидання техніки та живої сили на Запорізький напрямок фронту з Маріуполя. Активність в цьому напрямку фіксується майже постійно.

Ситуація на Запорізькому напрямку

За останніми даними, російські війська відновили активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова. Це сталося після триденної "паузи" у росіян.

Водночас, за інформацією військових, на цій ділянці фронту триває успішна кампанія зі знищення російських зенітно-ракетних комплексів. Українські військові продовжують знищувати російську ППО.

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Російська Федерація Запорізька область
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