Партизани знайшли склади зі снарядами РФ у Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Щодня фіксуються величезні обсяги ящиків, що привозяться - вдень і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій", - додали в "АТЕШ".

Як з'ясували партизани, на місці складських ангарів ЗС РФ обладнали схованку і виставили охорону по периметру.

Важливі об'єкти РФ поблизу фронту

Росія накопичує зброю на складах не тільки в глибині країни, як це було з великим складом у Торопці Тверській області, по якому Сили оборони вдарили 18 вересня, а й поблизу фронту.

Нещодавно партизани знайшли базу росіян у Запорізькій області, що в районі Розівки. Примітно, що село Вишнювате розташоване саме в Розівському районі, який на даний момент окуповано російськими загарбниками.

Зазначимо, через Розівку окупанти проклали логістику, яка забезпечує живою силою та технікою, снарядами Запорізький напрямок фронту, прямуючи часто через Маріуполь.

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