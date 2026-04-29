Частина Миколаївщини залишилася без світла після прильоту "Шахеда"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки мешканців району.

"Станом на зараз без постраждалих", - наголосив Віталій Кім.

На місці події одразу розпочалися відновлювальні роботи, до яких залучені відповідні служби.

За його словами, ворог поцілив дроном-камікадзе типу "шахед" в об'єкт енергетичної інфраструктури регіону .

Атаки ворога

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масовану атаку дронами по різних регіонах України. Під ударом опинилися Ізмаїл, Харків, Шостка та інші міста - там зафіксовано влучання у гіпермаркет, лікарню та житлові будинки, є загиблий та поранені.

Крім того, ворог продовжує тероризувати прикордоння. Нещодавно у Семенівці на Чернігівщині 12-річний хлопець врятував п’ятьох дітей від російського дрона, встигнувши власноруч знешкодити ворожий FPV-безпілотник, що заходив на ціль.

Також раніше на Миколаївщині восьмеро підлітків стали жертвами нічної атаки дронів, коли окупанти протягом доби накривали область "Шахедами", завдаючи значних руйнувань цивільним об'єктам.