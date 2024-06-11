Росіяни вивели кораблі з "Калібрами" в Азовське та Чорне моря: названо кількість ракет
Станом на ранок вівторка, 11 червня, Росія вивела у Чорне й Азовське моря кораблі, що здатні запускати крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель з "Калібрами", загальний залп - до 4 ракет.
В Азовське море виведені 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет;
У Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі з "Калібрами", загальний залп - до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - повідомляють військові.
Ситуація на фронті
За минулу добу на фронті ліквідовані 1100 загарбників, а Сили оборони знищили 46 артилерійських систем.
За даними ISW, наші захисники покращили становище в районі окупованого Донецька, однак росіяни захопили селище Старомайорське.
У Пентагоні зазначили, що допомога США допомогла ЗСУ зупинити наступ агресора в Харківській області.
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