Росіяни вивели кораблі з "Калібрами" в Азовське та Чорне моря: названо кількість ракет

Фото: РФ вивела у Чорне й Азовське моря носії ракет "Калібр" (скрін із відео на YouTube)

Станом на ранок вівторка, 11 червня, Росія вивела у Чорне й Азовське моря кораблі, що здатні запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель з "Калібрами", загальний залп - до 4 ракет. В Азовське море виведені 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет; У Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі з "Калібрами", загальний залп - до 12 ракет. За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор. "Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - повідомляють військові.