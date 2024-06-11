Россияне вывели корабли с "Калибрами" в Азовское и Черное моря: названо число ракет
По состоянию на утро вторника, 11 июня, Россия вывела в Черное и Азовское моря корабли, способные запускать крылатые ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
Так, в Черном море 1 вражеский корабль с "Калибрами", общий залп - до 4 ракет.
В Азовское море выведены 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет;
В Средиземном море находятся 2 вражеских корабля с "Калибрами", общий залп - до 12 ракет.
За сутки, в интересах РФ, проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - сообщают военные.
Ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте ликвидированы 1100 россиян, а Силы обороны уничтожили 46 артиллерийских систем.
По данным ISW, наши защитники улучшили положение в районе оккупированного Донецка, но россияне захватили село Старомайорское.
В Пентагоне отметили, что помощь США помогла ВСУ остановить наступление агрессора в Харьковской области.
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