Россияне вывели корабли с "Калибрами" в Азовское и Черное моря: названо число ракет

Фото: РФ вывела в Черное и Азовское моря носители ракет "Калибр" (скрин из видео на YouTube)

По состоянию на утро вторника, 11 июня, Россия вывела в Черное и Азовское моря корабли, способные запускать крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, в Черном море 1 вражеский корабль с "Калибрами", общий залп - до 4 ракет. В Азовское море выведены 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет; В Средиземном море находятся 2 вражеских корабля с "Калибрами", общий залп - до 12 ракет. За сутки, в интересах РФ, проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор. "Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - сообщают военные.