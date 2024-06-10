ЗСУ здійснили контратаку в Харківській області, РФ посилює тиск на Донбасі: карти ISW

Сили оборони України проводять контратакуючу операцію у Харківській області. На фронті фіксується просування російських окупантів у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Повідомляється, що 9 червня українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нібито невдало контратакували біля Глибокого, і готувалися контратакувати у Вовчанську 8 і 9 червня.

Російський блогер розповідав, що війська РФ начебто захопили кілька українських позицій і просунулися в районі Липців, та почали штурм агрегатного заводу у Вовчанську.

Президент України Володимир Зеленський 8 червня заявив, що окупантам "не вдалося" успішно провести наступальні операції на півночі Харківської області, і що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції в цьому районі.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван 9 червня зазначив, що війська РФ не досягли значного прогресу на півночі Харківської області за останні дні.

Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight 9 червня заявила, що спостерігала невелику кількість підрозділів російських окупантів, які прибули поблизу Сумської та Чернігівської областей.

Вона оцінила, що ці війська РФ наразі не можуть досягти значних результатів, якщо ці підрозділи здійснять наземну атаку на Україну.

Також Frontelligence Insight писало, що невелике російське угруповання, ймовірно, зможе досягти навіть меншого територіального просування на полі бою, ніж те, що російські сили вже досягли на півночі Харківської області.

Видання Sky News повідомило, що неназване українське військове джерело заявило, що пілотований літак ЗСУ 9 червня завдав удару по російському командному пункту в Бєлгородській області з невстановленої зброї, і що наслідки атаки з'ясовуються.

У британській пресі писали, що це був перший випадок, коли український пілотований літак завдав удару по військовій цілі в Росії.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 червня, видно пожежу в невстановленій будівлі поблизу Центрального Ракитянського району Бєлгородської області, хоча причина пожежі на кадрах незрозуміла.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков визнав, що сталася пожежа в нежитловому будинку в Ракитянському районі, але заявив, що російська ППО нібито збила кілька повітряних цілей над областю.

Російське опозиційне видання "Астра" писало, що українські війська завдали удару по складу боєприпасів у Ракитянському районі.

Операція №2 - Луганська область

Ймовірно, російські окупанти нещодавно захопили Іванівку (на південний схід від Куп'янська) 9 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на північ від Іванівки, і, як йдеться у звіті, РФ могла захопити населений пункт протягом минулого тижня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на південь від Вільшани, на південний захід від Площанки і на 200 метрів біля Новоселівського.

Російське джерело стверджувало, що частини російської 144-ї мотострілецької дивізії просувалися на захід від Голикового, однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російський "воєнкор" 8 червня заявив, що війська РФ знищили переправу через річку Оскіл на захід від Куп'янська-Вузлового.

Окупанти також продовжували наступальні дії в районі Петропавлівки, Синьківки та Кислівки, біля Піщаного, Берестового, Андріївки, Табаївки, біля Невського, Греківки, Макіївки, коло Торського і Тернів, в районі Серебрянського лісництва та Діброви 8 і 9 червня.

Операція №3 - Донецька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 червня, показують, що російські загарбники незночно просунулися в полях на південний схід від Роздолівки (на південь від Сіверська), а російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на південь від Роздолівки.

9 червня російські блогери заявили, що путінські війська зазнали втрат після фронтового обстрілу українських позицій поблизу Білогорівки, не враховуючи дії артилерії та безпілотників ЗСУ у цьому районі.

Російські війська також продовжували штурм на південний схід від Сіверська біля Вимки 8 і 9 червня.

Війська РФ нещодавно просунулися в мікрорайон Каналу в крайньому східному районі міста Часів Яр і продовжували наступальні операції в цьому районі 8 і 9 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід до промислової зони мікрорайону Каналу, а російські джерела стверджували, що війська РФ начбто захопили промисловий район.

Російські джерела також поширили кадри, на яких нібито видно, як елементи російської 98-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії піднімають прапор над мікрорайоном Канал, і стверджують, що війська РФ захопили більшу частину мікрорайону.

Проте в ISW не виявили візуальних доказів захоплення російськими військами промислової зони, зазначається у звіті.

Один російський "воєнкор" поскаржився, що багато російських блогерів зображують просування РФ в мікрорайоні Каналу як раптовий прорив, тоді як ці "успіхи" стали результатом більш ніж 2 місяців системних наступальних операцій з квітня, та більш ніж 2 тижнів постійних російських ударів з використанням плануючих бомб та термобаричних артилерійських систем ТОС армійського рівня.

Російські окупанти також продовжували наступальні дії у східному Часовому Яру поблизу Нового мікрорайону, біля Калинівки Іванівського, Андріївки та Кліщіївки 8 і 9 червня.

Речник української бригади заявив, що загарбники продовжують атакувати на Бахмутському напрямку невеликими штурмовими групами та періодично із застосуванням бронетехніки.

Речник додав, що ЗСУ нещодавно відбили російсько-механізовану атаку чисельністю приблизно у роту на Бахмутському напрямку.

Експерти ISW спостерігали опубліковані 5 червня відеозаписи, на яких російські окупанти проводять механізовані штурми в районі Часового Яру, які були щонайменше розміром взводу, а могли навіть бути більшими.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступ у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що окупанти просунулися в полях на північ і північний схід від Уманського.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито продовжували захоплювати нові позиції на захід від Уманського і просунулися більше ніж на 1 км у напрямку Скучне.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися до північної околиці Новопокровського і до центру Новоолександрівки, але в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники розпочали наступ в районі Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Євгенівки, Сокіла, Очеретиного та Новопокровського, біля Карлівки та Яснобродівки, та біля Невельського 8 і 9 червня.

Речник української бригади повідомив, що російські окупанти в основному ведуть піхотний штурм у напрямку Покровська замість механізованих штурмів чисельністю до роти, які вони використовували під час попередніх наступальних операцій у цьому районі.

Речник додав, що ЗСУ стримують щонайменше 3 російські бригади на Покровському напрямку, та що російські сили мають перевагу в живій силі та артилерії.

Також речник зазначив, що окупанти випускають від 400 до 500 артилерійських снарядів за ніч і використовують авіацію перед тим, як розпочати атаку піхоти.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від міста Донецька та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від міста 8 і 9 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у взвод у південній Красногорівці, а додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 червня, показують, що війська РФ захопили деякі будівлі в західній Красногорівці.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали у Красногорівці, біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки 8 і 9 червня.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ на мотоциклах просунулися на 1,5 км у напрямку Вугледар, і нібито захопили ділянку траси Вугледар - Костянтинівка.

Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ просунулися на захід від Солодкого.

Повідомляється, що 8 і 9 червня російські окупанти продовжували наступальні операції в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Старомайорського, Урожайного та Завітного Бажання.

"Південна вісь"

9 червня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ намагаються закріпитися на півночі Роботиного через триваючі українські артилерійські удари та удари безпілотників.

9 червня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області поблизу Кринок, та на островах у дельті річки Дніпро.

Окремі російські "воєнкор" стверджували, що є непідтверджені відомості про те, що ЗСУ нібито відступили з Кринок, але інші російські блогери стверджували, що українські війська зберігають присутність у населеному пункті.

Ситуація на фронті

Раніше у звіті Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної обстановки протягом доби 9 червня і станом на пізній вечір вказувалося, що на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано уражень по 3 районах зосередження особового складу та військової техніки, засобу ППО, 2 засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та по складу БК ворога.