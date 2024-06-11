Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 7902 (+23) од;
- бойових броньованих машин - 15 176 (+32) од.;
- артилерійських систем - 13 690 (+46) од.;
- РСЗВ - 1099 (+1) од.;
- засоби ППО - 845 (+5) од.;
- літаків - 359 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 023 (+13) од.;
- крилатих ракет - 2278 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 676 (+58) од.;
- спеціальної техніки - 2288 (+21) од.
Нагадаємо, за добу з 10 на 11 червня ЗСУ покращили становище біля тимчасово окупованого Донецька, але росіяни захопили селище Старомайорське.
Також Сили оборони збили російський штурмовик на Покровському напрямку.
Крім того, обстріли Бєлгородської області послабили захист загарбників у Криму.
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