Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали: особового складу - 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;

танків - 7902 (+23) од;

бойових броньованих машин - 15 176 (+32) од.;

артилерійських систем - 13 690 (+46) од.;

РСЗВ - 1099 (+1) од.;

засоби ППО - 845 (+5) од.;

літаків - 359 (+1) од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 023 (+13) од.;

крилатих ракет - 2278 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18 676 (+58) од.;

спеціальної техніки - 2288 (+21) од.