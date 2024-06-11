ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Вівторок 11 червня 2024 07:17
UA EN RU
Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ ліквідували на фронті понад 1000 росіян (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 7902 (+23) од;
  • бойових броньованих машин - 15 176 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 13 690 (+46) од.;
  • РСЗВ - 1099 (+1) од.;
  • засоби ППО - 845 (+5) од.;
  • літаків - 359 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 023 (+13) од.;
  • крилатих ракет - 2278 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 676 (+58) од.;
  • спеціальної техніки - 2288 (+21) од.

Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за добу з 10 на 11 червня ЗСУ покращили становище біля тимчасово окупованого Донецька, але росіяни захопили селище Старомайорське.

Також Сили оборони збили російський штурмовик на Покровському напрямку.

Крім того, обстріли Бєлгородської області послабили захист загарбників у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Робота у ЗСУ: які вакансії найпопулярніші та скільки платять
Робота у ЗСУ: які вакансії найпопулярніші та скільки платять
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні