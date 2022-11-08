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Росіяни випустили ракети з Су-25 по своїх позиціях на Донбасі

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Вівторок 08 листопада 2022 14:15
Росіяни випустили ракети з Су-25 по своїх позиціях на Донбасі Фото: росіяни випустили ракети з Су-25 по своїх позиціях на Донбасі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили ракети з літака Су-25 по своїх позиціях на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Череватий зазначив, що ці напрямки є епіцентром російської війни, там ідуть найжорстокіші та найкривавіші бої.

Так, окупанти застосовують усі види зброї, які вони мають. У першу чергу - артилерію, РСЗВ та авіацію.

"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було примінено 12 разів авіацію. Правда, один раз вони примінили Су-25 - випустили по своїх позиціях ракети", - сказав Череватий.

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області українські аеророзвідники атакували скупчення російської піхоти з мінометів.

Також українські військові знищили танк та БМП росіян у Донецькій області.

Крім того, РБК-Україна розповідало, що зараз відбувається на фронтах Донбасу.

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