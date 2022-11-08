Россияне выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям на Донбассе

Российские оккупанты выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим позициям на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, россияне несут огромные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Череватый отметил, что эти направления являются эпицентром российской войны, там идут самые жестокие и кровавые бои.

Так, оккупанты применяют все виды оружия, которые они имеют. В первую очередь - артиллерию, РСЗО и авиацию.

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, однажды они применили Су-25 - выпустили по своим позициям ракеты", - сказал Череватый.

Напомним, недавно в Донецкой области украинские аэроразведчики атаковали скопление российской пехоты из минометов.

Также украинские военные уничтожили танк и БМП россиян в Донецкой области.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, что сейчас происходит на фронтах Донбасса.

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