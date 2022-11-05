Прикордонники атакували бліндаж з росіянами у Донецькій області (відео)

Фото: Прикордонники атакували бліндаж з росіянами у Донецькій області (GettyImages)

Українська аеророзвідка виявила скупчення російської піхоти та атакувала його з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.