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Прикордонники атакували бліндаж з росіянами у Донецькій області (відео)

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Україна, Субота 05 листопада 2022 21:42
Прикордонники атакували бліндаж з росіянами у Донецькій області (відео) Фото: Прикордонники атакували бліндаж з росіянами у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українська аеророзвідка виявила скупчення російської піхоти та атакувала його з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"На Донецькому напрямку прикордонна аеророзвідка виявила скупчення російської піхоти та їх укріплення", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, за справу взялися мінометні розрахунки.

"Кілька десятків осколково-фугасних мін і ворога знищено прямо у бліндажі", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що українські десантники знищили військову техніку окупантів.

Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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