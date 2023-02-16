Росіяни випустили по нафтопереробному заводу у Кременчуці ракети Х-22, - Ігнат

"Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах", - заявив він.

Ігнат зазначив, що маса бойової частини ракети Х-22 близько 950 кг, а похибка влучання - 600 метрів. За його словами, ці ракети влучили у Павлограді та Кременчуці.

"Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати", - сказав речник.

Нагадаємо, під час нічної атаки Росія випустила по Україні понад три десятки ракет, з них половину збили.

Влада Полтавської області повідомила, що дві ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуці.

Також були влучання у Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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